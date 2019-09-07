تدشين مشروع زراعى على مساحة 200 فدان بالوادى الجديد



وأكد الزملوط أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المشروعات الاستثمارية الإنتاجية المتكاملة علي أرض المحافظة ، منوها بأن التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات تسهم في وضع الوادي الجديد علي الخريطة الاستثمارية الجاذبة علي المستوي الإقليمي والدولي.



وأشار إلى أن الصلاحيات التى منحها له مجلس الوزراء فى قرارات تخصيص وبيع الاراضى سهلت الكثير من الإجراءات على المستثمرين وساهمت فى جذب اصحاب رؤوس الاموال الى المحافظة.

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة مشروع زراعي وإنتاج حيواني بقرية الموهوب بمركز الداخلة والمقام على مساحة 200 فدان بهدف زراعة نخيل ومحاصيل مختلفة ، بالإضافة إلى مشروع إنتاج حيواني قائم علي زراعات الشعير والبرسيم.