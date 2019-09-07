ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض إطفاء أضواء دراجته.. صاحب كافيه يقتل شابا في الدقهلية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:18 م
صاحب كافيه يقتل شاب
صاحب كافيه يقتل شاب في الدقهلية
همت الحسينى
انطلق بدراجته البخارية بقريته البصراط التابعة لمركز المنزلة، وقام بإطلاق الكشافات والأضواء أمام إحدى الكافتيرات فعاتبه صاحب الكافتيريا وطالبه بإطفائها دون جدوى واشتدت المشاجرة بينهما وأرداه صاحب الكافتيريا قتيلا.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز المنزله بوقوع مشاجرة أسفرت عن قتيل بقرية البصراط التابعه لمركز المنزلة، وتبين مصرع حسام محمد محمود على أيدى حسن فكرى 31 عاما، مالك إحدى الكافيهات بالبصراط.

وتبين أن مشاجرة كبرى نشبت بين القاتل والقتيل بسبب قيام القتيل بإطلاق الأضواء الخاصة بدراجته البخارية أمام الكافيه الخاص به ورفضه إطفاءها وقذفه "بطوبة "فقام القاتل بطعنه بسكين فى الصدر وفر هاربا.

تشكل فريق بحث برئاسة العقيد احمد العجوز رئيس فرع الشمال والرائد محمد فتحى رئيس مباحث المنزلة وتم ضبط القاتل وحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طعنة نافذة أودت بحياته.. خلاف علاقة نسب يسفر عن قتيل في الدقهلية

جهود مكثفة لضبط قاتل "نسيبه "بالدقهلية

مباحث المنزلة تضبط قاتل صهره لخلافات بينهما

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لـ انقلاب سيارة حكيم

المنتخب الأوليمبي في اختبار ودي أمام السعودية استعدادا لـ أمم أفريقيا

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

من غير بنطلون.. هند صبرى وكانديس بنفس الإطلالة.. مين أحلى؟

بالدرهم وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير

طريقة عمل العاشورا خطوة بخطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون مخطط وبطن مكشوف..نرمين ماهر تثير الجدل فى باريس

مكشوف الصدر.. منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في إيطاليا

بقميص منقط.. ابنة شريف منير بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها