رفض إطفاء أضواء دراجته.. صاحب كافيه يقتل شابا في الدقهلية

انطلق بدراجته البخارية بقريته البصراط التابعة لمركز المنزلة، وقام بإطلاق الكشافات والأضواء أمام إحدى الكافتيرات فعاتبه صاحب الكافتيريا وطالبه بإطفائها دون جدوى واشتدت المشاجرة بينهما وأرداه صاحب الكافتيريا قتيلا.



وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز المنزله بوقوع مشاجرة أسفرت عن قتيل بقرية البصراط التابعه لمركز المنزلة، وتبين مصرع حسام محمد محمود على أيدى حسن فكرى 31 عاما، مالك إحدى الكافيهات بالبصراط.



وتبين أن مشاجرة كبرى نشبت بين القاتل والقتيل بسبب قيام القتيل بإطلاق الأضواء الخاصة بدراجته البخارية أمام الكافيه الخاص به ورفضه إطفاءها وقذفه "بطوبة "فقام القاتل بطعنه بسكين فى الصدر وفر هاربا.



تشكل فريق بحث برئاسة العقيد احمد العجوز رئيس فرع الشمال والرائد محمد فتحى رئيس مباحث المنزلة وتم ضبط القاتل وحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة.