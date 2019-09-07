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رياضة

صراع بين المصري البورسعيدي ووادي دجلة لضم "زيزو" الداخلية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:26 م
عبد العزيز السيد
عبد العزيز السيد
عبدالله هشام
دخل مسئولو ناديي المصري البورسعيدي ووادي دجلة، في مفاوضات لضم عبد العزيز السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب هبوط الفريق الشرطي لدوري القسم الثاني.

ودخل اللاعب دائرة اهتمامات إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، الذي طالب إدارة ناديه بضم زيزو، بعدما تألق مع الداخلية في الدور الثاني من بطولة الدوري بالموسم الماضي، حيث شارك في مركز الظهير الأيسر رغم أن مركزه الأساسي الجناح، إلا أنه أجاد وتألق بشكل كبير.

كما دخل مسئولو نادي وادي دجلة في مفاوضات لضم زيزو خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، بالجبهة اليسرى، سواء الظهير الأيسر أو الجناح، حيث يسعى كلا الناديين لحسم المفاوضات مع اللاعب وإدارة الناد الشرطي.

يذكر أن عبد العزيز السيد، تألق مع الداخلية في الدوري الثاني من مسابقة الدوري وأحرز خلالها 3 أهداف.

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