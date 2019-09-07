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تعرف على السن المثالي لاكتشاف ضعف السمع وعلاجه.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:06 م
ضعف السمع
ضعف السمع
قسم التوك شو
قالت هدى إسحاق، استشاري السمع والاتزان، رئيس قسم السماعات بالعهد القومي للسمع والكلام، إن اكتشاف ضعف السمع على سن 4 سنين تكون نسبة العلاج ضعيفة، مؤكدة أن السن المثالي لاكتشاف ضعف السمع وعلاجه والتدخل باستخدام سماعة من سن 3 شهور إلى 6 أشهر، وذلك بسبب الذاكرة السمعية للطفل وذلك لأن الطفل يبدأ بالسماع وهو داخل رحم الأم.

وأضافت خلال حوارها في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي » أننا سنستطيع احصاء ضعاف السمع من خلال مبادرة «ضعاف السمع في المحافظات»، موضحة أن ضعف السمع يؤثر على الطفل ويسبب له أضرارا أخرى كثيرة منها عدم النطق، وبالتالي فإن اكتشاف ضعف السمع مبكرًا يعطي نتائج مذهلة في العلاج.

وأوضحت استشارى السمع والاتزان، أن نسبة ضعاف السمع لم نستطع حتى الآن حصر عددهم لأننا لم يكن لدينا أى تسجيل بيانات لضعاف السمع، وذلك بسبب ان اولياء الامور لم يأتوا للكشف على أبنائهم وتسجيل بياناتهم.

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