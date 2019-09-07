فوائد ممارسة رياضة اليوجا .. الحد من الإصابة بالأزمات القلبية

تشير الأبحاث إلى أن اليوجا يمكن أن تكون منقذًا للحياة للأشخاص الذين يتعافون من الإصابة بالنوبات القلبية، حيث وجدت دراسة أجريت من قبل فريق هندي على حوالي 2500 شخص يتعافون من جراحة القلب أن تمارين التنفس عززت القلب.



وأكد البحث الذي قدم في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في باريس، أن ممارسة اليوجا لمدة ثلاثة أشهر لمدة ساعة يوميًا، وذلك خلال الشفاء من عملية جراحية بعد الإصابة بالنوبات القلبية أدى إلى انخفاض خطر الموت بنسبة تصل إلى 16%.



أظهرت الاختبارات أن قلوب المشاركين كانت تضخ الدم بكفاءة أكبر حول الجسم، بعد ممارسة رياضة اليوجا، حيث يتم إدخال أكثر من 100،000 بريطاني في السنة إلى المستشفى بعد نوبة قلبية، وهو ما يضع لهم احتمالية الموت بشكل أكبر بعد إجراء العمليات الجراحية.



وقال الباحث البروفيسور ناريش سين ، من مستشفى Hridaya Ganesha Sunil Memorial التخصصي في جايبور، 'لقد تعافى معظم مرضى القلب الذين يمارسون رياضة اليوجا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من لمدة ساعة يوميا ، وتشمل تمارين اليوجا، والتأمل في الطبيعي، وممارسة نمط من تمارين التنفس.



وأفاد أنه تساعد ممارسة تمارين اليوغا والتنفس في تقليل الإجهاد الأيضي وتقليل الطلب على الأكسجين ومنع إعادة تشكيل اضطرابات ضربات القلب، بالإضافة إلى توسيع الشرايين، وهو الأمر الذي يحد من الإصابة بالأزمات القلبية.



وقال البروفيسور جيريمي بيرسون، المدير الطبي المشارك في مؤسسة القلب البريطانية: "ممارسة اليوجا يمكن أن تساعد في السيطرة على عوامل الخطر، مثل ارتفاع ضغط الدم ، |الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية لدينا.



وأوضح بيرسون ايضا ان هناك الكثير من الأدلة على أن اليوجا يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر وتحسين الصحة العقلية ، مما يعطينا سببًا أقل لاتخاذ خيارات نمطية غير صحية ، مثل التدخين.