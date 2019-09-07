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أخبار العالم

حركة طالبان تختطف 6 مراسلين تليفزيونيين شرق أفغانستان

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:04 م
حركة طالبان
حركة طالبان
أ ش أ
اختطفت حركة "طالبان" 6 مراسلين تليفزيونيين أفغان، في منطقة (زومرات) بإقليم (باكيتا) الوقع شرقي البلاد.

وذكرت شبكة (طلوع) الأفغانية أن المراسلين كانوا في طريقهم إلى تغطية احتفال في الإقليم، فيما لم تعلق الحركة حتى الآن على حادث الاختطاف.

يذكر أن الصحفيين الأفغان واجهوا معاناة كبيرة خلال الصراعات المستمرة لأكثر من 18 عاما بين الحكومة وحركة طالبان.

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