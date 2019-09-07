خنقناه ورميناه في الترعة.. سيدة تتفق مع صديقها على قتل زوجها

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة سائق داخل سيارته بأحد المصارف المائية بكفر الدوار.





كان مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة تلقى بلاغا بانحراف سيارة ملاكى تجاه مصرف بالطريق الزراعى بدائرة المركز، والعثور بداخلها على جثة مالكها (سائق - مقيم بدائرة المركز) ووجود آثار حز دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته.





وتقرر تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما كل من زوجة المجنى عليه ربة منزل، وسائق، 37 سنة، وسائق، 21 سنة، وعامل 28 سنة، وعاطل.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم عدا المتهم الخامس، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم الثانى بإتفاقه مع الأولى على التخلص من المجنى عليه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعان بباقى المتهمين ، وقام المتهم الرابع بالإتصال هاتفيًا بالمجنى عليه "مقلدًا صوت سيدة" ، وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبوحمص مقابل مبلغ مالى.





وتبين أنه في تاريخ الواقعة تقابل معه المتهمان الأول (مرتديًا زى النقاب) والخامس، واستقلال السيارة بصحبته، وتتبعهم المتهم الثالث بسيارة ملاكى (يعمل عليها كسائق) وحال سيرهم بالطريق، طلب منه المتهم الخامس التوقف بجانب الطريق، وعقب توقفه باغته المتهم الأول بخنقه بإستخدام حبل "أعده سلفًا" فأودى بحياته وقاما بدفع السيارة تجاه المصرف لإخفاء معالم الجريمة ، واستقل السيارة بصحبة المتهم الثالث وهربوا ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء باعترافات المتهم الثانى.



