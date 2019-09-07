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بنطلون مخطط وبطن مكشوف..نرمين ماهر تثير الجدل فى باريس

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:13 م
نرمين ماهر
نرمين ماهر
رنا عصمت
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تواجدها في باريس.

وتألقت الفنانة نرمين ماهر بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية بنطلون أسود مخطط بالابيض وتيشيرت اسود مكشوف البطن،وهو ما كشف عن رشاقتها ووزنها المثالي،ووضعت بعض المكياج الهادئ والبسيط،وتركت شعرها منسدلا.

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.

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