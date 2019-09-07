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الأونروا: 120 مليون دولار عجز الوكالة هذا العام

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:06 م
الأونروا
الأونروا
أ ش أ
قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سامي مشعشع، إن العجز المالي للوكالة لهذا العام بلغ نحو 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليارا و200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها بالرغم من محاولات تصفيتها.

وأشار مشعشع - في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم السبت - إلى أن الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية لحشد الدعم السياسي والمالي وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الأمم المتحدة، وأن هذا الجهد مهم للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين.

وأضاف إن الوكالة ملتزمة بالتعاون مع لجنة التحقيق المكلفة بخصوص تهم الفساد، وأنه يجب الفصل بين الفساد في الوكالة وتفويض عملها الذي تستغله بعض الدول لأهداف سياسية، مبينا أن هناك بعض التجاوزات القانونية والإدارية في عمل الوكالة، وإن محاولة إدخال تعديلات بخصوص أعداد اللاجئين وتعريف من هو اللاجىء لن تنجح.

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