رفضت مواعدته فقام بفصل رأسها عن جسدها وتركها للكلاب

حكمت المحكمة البرطانية على " تايلور " بالسجن مدى الحياة بسبب وحشية الجريمة التي قام بها، بعد أن قتل فتاة بالغة من العمر 29 عاما.



نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن الشاب تايلور البالغ من العمر 39 عاما، قام بقتل عاملة النظافة بأحد محطات القطار بعد أن حاول ملاطفتها و مواعدتها و لكنها رفضت ، شعر "تايلور" بالغضب و قرر أن ينتقم لكرامته .



استدرج المجرم ضحيته إلى أحد الأماكن المهجورة عن طريق رسائل التهديد التي كانت تضمن " ستخسرين عملك إذا لم تستجيبي لي ، سأرسل لوالديك أنك سرقت هاتفي " و رسائل أخرى مشابهة .





تمكن "تايلور" من استدراج الضحية بالفعل و لكن عندما قاومته قام بضربها بآلة حادة في رقبتها ، و توفت في الحال ، و حاول المجرم التخلص من جسد الضحية عن طريق قطع الرأس و اليدين و وضعهما في أكياس بلاستيكية سوداء و بقية الجسد في كيس آخر .



كشفت الكلاب الضالة تلك الأكياس و بعد بحث مكثف من الشرطة البريطانية ، عثرت على المتهم الهارب و عند مواجهته9 بالتهمة ، اعترف مؤكدا أنه غير نادم على ما فعله فإنه كان يثأر لكرامته .



جدير بالذكر أن المحكمة حكمت على ذلك المتهم بالسجن مدى الحياة بعد اعترافه بتهمته ولبشاعة ما قام به.