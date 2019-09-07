تأجيل قضية طالبة الـ7% إلى 16 أكتوبر القادم للحكم

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار أحمد عبد السلام اليوم نظر القضية رقم 22686 لسنة 41 ق والمرفوعة من الطالبة سمر السيد عبد ربه المعروفة بطالبة الـ٧%، إلى جلسة ١٦ أكتوبر المقبل للنطق بالحكم فى الطعن بالتزوير.



وكانت الطالبة سمر السيد ابنة قرية طنبارة التابعة لمركز السنبلاوين قد فوجئت يوم النتيجة بأن مجموعها النهائي 29 درجة بنسبة 7%، ورسبت في المواد الثمانية التي أدت فيها الامتحان، وذلك رغم تفوقها فى السنوات الدراسية السابقة.



وتبين أن الطالبة حصلت على صفر في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وعلى درجة واحدة في الفيزياء واللغة الفرنسية، وحصلت على 3 درجات في الكيمياء، و5.5 درجة في الأحياء و12.5 درجة في اللغة الأجنبية الأولى، و6 درجات في الجيولوجيا.