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تعليم

التعليم لـ أولياء الأمور: بلاش تركزوا على كليات الطب والهندسة فقط

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:17 م
أولياء الأمور
أولياء الأمور
ياسمين بدوي
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن القيادة السياسية مهتمة بتطوير منظومة التعليم، موضحة أن هناك تسريعا فى بناء منظومة التعليم فى السنوات المقبلة بحيث يتم بناء مناهج دراسية فى ثلاث سنوات دراسية وهو استثمار مهم جدا، أما تطبيق هذه المناهج فهو قرار منفصل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال فعاليات المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم، أن بناء المناهج يستغرق 3 سنوات بدلا من 10 سنوات، وهو ما يعرف بالتسريع فى بناء المناهج، موضحة أن منهج الصف الثانى الابتدائى جاهز وينطلق فى سبتمبر الجارى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى هناك شراكات كبيرة بين مجموعة من الجهات والشركات فى مجال مختلفة من تدريب وخلافة، حيث أعلنت الوزارة التعاون مع فنلندا لتدريب مديرى المدارس ومديرى المديريات والإدارات التعليمية، إضافة إلى حصول 200 معلم على درجة الماجستير.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب أن يتخيل كل ولى أمر "ابنه هيشتغل فين"، وهو الجانب الذى يخدم عليه نظام التعليم الجديد، قائلة بلاش نركز على الكليات الكلاسيكية من طب وهندسة.

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