إستشاري السمع والاتزان: يجب الكشف على الأطفال عند الولادة لهذا السبب

أكدت الدكتورة هدى إسحاق، إستشاري السمع والإتزان، رئيس قسم السماعات بالمعهد القومي للسمع والكلام، على ضرورة فحص الأطفال عند الولادة من ضعف السمع حتي يتم علاجهم وتتكون لديهم الخريطة السمعية الصحيحة .



وقدمت " إسحاق " خلال حوارها في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» نصيحة للأمهات اللاتي يتأخرون في شراء سماعات لابنائهم ، أبنك أهم من الناس الذين يسخرون منه»



وأضافت رئيس قسم السماعات بالعهد القومى للسمع والكلام، أنه في الماضي كانت السماعات لاتعطي النتيجة المثالية اما الان بسبب التطور التكنولوجي اصبح لدينا سماعات بأمكانيات هائلة .



وتابعت " إسحاق " إن أسباب ضعف السمع عديدة منها العامل الوراثي وهو النسبة الأكبر او حدوث شىء أثناء الولادة وهذه نسبة ضئيلة جدًا او زواج الاقارب .