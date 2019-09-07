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رياضة

تايم سبورت تنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام السعودية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:17 م
منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام
أعلنت قناة تايم سبورت time sports نقل المباراة الودية بين منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره السعودي التي تقام اليوم على استاد السويس الجديد ضمن استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر وديتين أمام السعودية، الأولى مقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم والودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت.

جدير بالذكر ان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي اختار قائمة تضم كلا من : رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي

الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي

الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش .

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