الجيش الليبي: أفشلنا مخططات إرهابية كانت تستهدف مصر

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن حسم معركة "طوفان الكرامة" سيكون قريبًا جدًا، وأعرب عن استبعادة لأي حوار مع حكومة الوفاق، معتبرا أن العودة إلى طاولة المباحثات أمرًا غير مجدٍ لليبيين ولا للمجتمع الدولي، مشددا على أن هذا الموقف ينطلق من إصرار الوفاق على التعامل مع تحالفات تضم ميليشيات إرهابية، تورطت في سفك دماء الليبيين، وأكد أن هذه الحكومة مختطفة تركيًا وقطريًا وميليشياويًا.



وأشار المسماري في حوار مع صحيفة الاتحاد الإماراتية إلى أن الجيش الليبي أفشل مشروعا إجراميا كان يهدف إلى تقسيم ليبيا وتحويلها لقاعدة لمنظمات إرهابية تشن عملياتها على نطاق واسع في العالم، بدءًا باستهداف مصر.



ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن الإخوان يعطِّشون الشارع من الأموال، كي يتم تجنيد الناس في صفوف الميليشيات، مقابل المال، مشددًا على أن المعركة ستحسم قريبًا جدًا.



وفيما يتعلق بمعركة طوفان الكرامة قال المسماري إنه لا يوجد قائد عسكري على الأرض يستطيع تحديد موعد نهاية المعركة.. كما أن أصعب قرار يتخذه الإنسان مهما كان قويًا أو ضعيفًا، هو قرار القتال، والأصعب من هذا القرار هو إيقاف المعركة قبل الانتهاء من تحقيق الأهداف.