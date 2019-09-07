الجنايات: 15 أكتوبر الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث العجوزة

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز إعادة محاكمة المتهم معتز أحمد محمد بأحداث عنف العجوزة على الحكم الصادر ضده غيابيا وذلك لجلسة 15 أكتوبر المقبل للحكم.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.





كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014.



