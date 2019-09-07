إبراهيم يلزم الفراش منذ ولادته بسبب ضمور الأعصاب.. ووالدته: نفسي يتعالج على نفقة الدولة.. فيديو

طفل صغير لم يكمل أعوامه السبع الأولى، زار عيادات الأطباء والمستشفيات أكثر من زيارته للملاهي والحدائق كأي طفل في سنه، تناول الدواء عادة يتبعها يوميا بدلا من الحلوى وكأنه رجل مسن، جسده الضئيل لم يغادر الفراش منذ ولادته، 7 أيام لا ترى عينيه ذوات الحدقة الضيقة إلا سقف غرفته أو عيادات الأطباء بسبب إصابته بمرض ضمور في الأعصاب منذ ولادته.



في بيت صغير بمنطقة كوم بكار بالجيزة تسع جدرانه من الأفراد ست، أكبرهم رب الأسرة وأصغرهم الطفل المريض ويدعى إبراهيم، الذي يزور طبيبا بعد الآخر وتحسن حالته الصحية بلا جدوى، وتعينه في هذه الرحلة العلاجية طويلة المدى والدته آمال محمد جمعة، وتقول لـ"صدى البلد": "نفسي ابني يتعالج على نفقة الدولة دي أبسط حقوقه في بلده".



تتحمل الأم كل المتاعب من أجل ابنائها، ولكن آمال تحملت الكثير من الأعباء بسبب مرض ابنها الصغير الذي وُلد بمرض «ضمور في الأعصاب»، وتم اكتشافه في الشهور الاولى من ولادته، تروي الأم أن بعد الولاده تم وضعه في الحضّانه بالمستشفى ١٥ يوما، ومع مرور الوقت لاحظت أنه لا يستطيع أن يمشي أو يقوم بأي حركات، كما يقوم الأطفال في ذلك العُمر.



"ابنك هيطلع غبي"، وقعت تلك الجملة على مسمع الأم كالرصاص، وكانت تلك الكلمات هي الأولى من أول طبيب عرض عليه الطفل ابراهيم، وانه لن يستطيع أن يشفى من المرض إلا على المدى البعيد واختتم حديثه معها "معاكي ربنا".



استكملت الأم حديثها في حزن، وتذكرت ما مرت به منذ البداية التي لم تجد فيه يد عون، كل ما لاقته كلمات قاسية ممن حولها، ولكنها استمرت في مشوار علاجه مستعينة بالدعاء فقط.



"تكلفة العلاج، دكتور عظام، تعليم، معاش"، فكانت تلك الطلبات هي الأبسط لدى الجميع ولكنهم صعب المنال لدى الأم وطفلها، فكلما كانت أن تطرق بابًا للعلاج يكون الأمل ضعيفًا، وكلما تطرق بابًا للتعليم فيكون الامل مستحيلًا، فتروي الأم أن تكاليف العلاج من ١٠٠٠ لـ١٥٠٠ جنيه بخلاف رسوم العيادات الخاصة، و"العيشة على قد الحال" كما وصفت آمال.