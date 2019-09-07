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رياضة

تكريم الفائزين ببطولة الشمس الدولية للإسكواش

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:09 م
رئيس الشمس يكرم الأبطال
رئيس الشمس يكرم الأبطال
منتصر الرفاعى
كرم الدكتور أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس ونائبه المهندس حاتم الناقة أبطال بطولة الشمس الدولية.

وحرص أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس على تقديم التهنئة للفائزين بالبطولة التى إحتضنها مجمع الإسكواش بنادى الشمس.

وفاز مصطفى السريتي لاعب وادي دجلة بمنافسات الرجال على اللاعب خالد لبيب لاعب نادي الشمس بثلاثة أشواط نظيفة.

أما عن منافسات السيدات فقد فازت چنا شيحة لاعبة نادي الصيد على سنا ابراهيم لاعبة نادي الشمس بالنتيجة ذاتها.

تكريم الفائزين ببطولة الشمس الدولية للإسكواش
تكريم الفائزين ببطولة الشمس الدولية للإسكواش
تكريم الفائزين ببطولة الشمس الدولية للإسكواش
تكريم الفائزين ببطولة الشمس الدولية للإسكواش

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