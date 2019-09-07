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مهندسة مصرية تبتكر طريقة لبناء منازل قليلة التكلفة .. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:09 م
صدى البلد
توك شو
قالت المهندسة المصرية رضوى رستم، إنه من أكثر الطرق المستخدمة لبناء منازل قليلة التكلفة هى "التربة المدكوكة"، موضحة أن فكرتها تتمثل فى عمل خلطة بين الرمل والزلط وبعض المواد الأخرى ووضعها بألواح خشبية.

وأوضحت "رضوى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أنه بعد الانتهاء من الطبقات المدكوكة تكون هى الحوائط الخاصة بالمنزل، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لاستخدام هذه الطريقة بالماضي كونها مناسبة تمامًا للمناخ الخاص بمصر.

وأضافت رضوى رستم، أن ما يميز هذه الطريقة من بناء المنازل، إلى جانب توافرها وتواجد الخامات فى معظم الأماكن، هى أنها عازل حراري للمباني.

وأكدت رضوى رستم، أن الشخص الذي سيعيش فى هذه المنازل قليلة التكلفة سيشعر بالراحة سواء بفصل الصيف أو الشتاء، حيث يساعد على تبريد أو تدفئة المبنى.

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