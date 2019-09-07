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محافظات

منازل الأثرياء تحت معول الإزالات في أسوان.. القانون لا يعرف المجاملات ..صور

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:18 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
القانون لا يعرف المجاملات والمحسوبية.. هذا ما نشهده واقعًا ملموسًا فى محافظة أسوان التى تشهد خلال الفترة الحالية جهودا مكثفة ومتواصلة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وفى هذا الإطار تستعرض "صدى البلد" فى السطور التالية الجهود التي بذلتها أسوان للوقوف بحزم أمام حالات التعدى وإزالاتها أولًا بأول دون مجاملة لأحد مهما كان، وهذا ما شهدته منطقة عزبة عرب كيما التابعة لقرية إقليت بمركز كوم أمبو.

وتم تنفيذ حملة مكبرة بهذه المنطقة فى الأول من سبتمبر الحالي شملت تنفيذ 8 قرارات لإزالة التعدى على أملاك الدولة وهى عبارة عن عمارات ومنازل خاصة ببعض كبار الأثرياء والتجار ليؤكد ذلك بأن منازل الأثرياء تحت معول الإزالات فى أسوان، ولا مجاملات أو وساطة أو محسوبية فى تنفيذ هذه الإزالات.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الشكر للمشاركين فى الحملة من ضباط وأفراد الشرطة البواسل بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان .

كما قدم المحافظ شكره أيضًا المهندسين والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو والذين تم تدعمهم بالمعدات الثقيلة وسيارات متعددة الأحجام .

وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أن تنفيذ هذه الحملة يؤكد على أنه لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمامه وهو الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعليماته المستمرة بتنفيذ هذه الحملات والضرب بيد من حديد على مغتصبى أراضى الدولة من أجل استرداد حق الشعب ، يتوازى ذلك مع تقنين حالات واضعي اليد طبقًا للقانون والاشتراطات التي وضعتها الدولة.
منازل الأثرياء تحت معول الإزالات في أسوان.. القانون لا يعرف المجاملات ..صور
منازل الأثرياء تحت معول الإزالات في أسوان.. القانون لا يعرف المجاملات ..صور
منازل الأثرياء تحت معول الإزالات في أسوان.. القانون لا يعرف المجاملات ..صور
منازل الأثرياء تحت معول الإزالات في أسوان.. القانون لا يعرف المجاملات ..صور

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