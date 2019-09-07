منازل الأثرياء تحت معول الإزالات في أسوان.. القانون لا يعرف المجاملات ..صور

القانون لا يعرف المجاملات والمحسوبية.. هذا ما نشهده واقعًا ملموسًا فى محافظة أسوان التى تشهد خلال الفترة الحالية جهودا مكثفة ومتواصلة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.





وفى هذا الإطار تستعرض "صدى البلد" فى السطور التالية الجهود التي بذلتها أسوان للوقوف بحزم أمام حالات التعدى وإزالاتها أولًا بأول دون مجاملة لأحد مهما كان، وهذا ما شهدته منطقة عزبة عرب كيما التابعة لقرية إقليت بمركز كوم أمبو.





وتم تنفيذ حملة مكبرة بهذه المنطقة فى الأول من سبتمبر الحالي شملت تنفيذ 8 قرارات لإزالة التعدى على أملاك الدولة وهى عبارة عن عمارات ومنازل خاصة ببعض كبار الأثرياء والتجار ليؤكد ذلك بأن منازل الأثرياء تحت معول الإزالات فى أسوان، ولا مجاملات أو وساطة أو محسوبية فى تنفيذ هذه الإزالات.





ومن جانبه وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الشكر للمشاركين فى الحملة من ضباط وأفراد الشرطة البواسل بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان .





كما قدم المحافظ شكره أيضًا المهندسين والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو والذين تم تدعمهم بالمعدات الثقيلة وسيارات متعددة الأحجام .



