مرضى طور سيناء يشكون من تعطل التكييف وجهاز أشعة الدوبلكس.. والصحة: جار الإصلاح

شكى المرضى بمستشفى طور سيناء العام من تعطل التكييف المركزى للمستشفى ومعاناتهم من ارتفاع درجة حرارة الطقس، كما انتقد المرضى بطور سيناء تعطل جهاز أشعة الدبلكس يضطرهم للسفر لمدينة شرم الشيخ وعمل الأشعة بمستشفى شرم الشيخ الدولي.





وقال محمد أبو هاشم موظف بطور سيناء، إنه لابد من إصلاح جهاز الأشعة الدوبلكس حتى لا يتحمل المرضى السفر لشرم الشيخ لمسافة 200 كيلو ذهابا وعودة لعمل أشعة علاوة على التكلفة المادية الباهظة.





من جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أولى اهتماما بمشكلة تعطل التكييف المركزى والتقى الدكتورة وزيرة الصحة وجاري اصلاحه علاوة على أنه تم تشغيل أجهزة تكييف متنقلة فى العناية المركزة وفي كثير من غرف العمليات والعيادات.





وأشار إلى أن تعطل جهاز الأشعة أمر وارد وتم إبلاغ شركة الصيانة ولكن نتيجة تباعد المسافات يحتاج وقتا.