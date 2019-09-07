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أصل الحكاية

بعد افتتاحها لمدة شهر كامل.. هل تنجح معارض عودة المدارس في الحد من جشع التجار بالجيزة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:20 م
افتتاح معارض عودة
افتتاح معارض عودة المدارس بالجيزة
محمد الصاحى
كثفت محافظة الجيزة على مدار الأيام الماضية استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بإقامة 6 معرض لبيع المستلزمات الدراسية في عدد من أنحاء المحافظة، تحت شعار "عودة المدارس"، والتي تم افتتاحها اليوم بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

المعارض الـ 6 التي أقمتها محافظة الجيزة بالتنسيق مع الغرف التجارية بمحافظة الجيزة ومديرية التموين بالمحافظة، تأتي في إطار دور محافظة الجيزة الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، وتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة.
بعد افتتاحها لمدة
محافظة الجيزة أعلنت أنها تهدف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأسر من تلك المعارض بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، حتى أنه سيتم إستمرار تلك المعارض لمدة شهر بعدما فتحت أبوابها للمواطنين منذ صباح اليوم، السبت، للتخفيف على كاهل المواطنين وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بعيدا عن الإستغلال والجشع.

المعارض الـ 6 التي أقامتها محافظة الجيزة، تشمل المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، ومعرض حي الهرم بطريق المنصورية، ومعرض بحي جنوب الجيزة بميدان المنيب، ومعرض حي العجوزة بمنطقة أرض اللواء، ومعرض كرداسة بشارع اللبينى، ومعرض بمركز والحوامدية بطريق مصر أسيوط الزراعى.
بعد افتتاحها لمدة
معارض محافظة الجيزة تتحمل الغرف التجارية بالمحافظة كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها، مقابل تقديم المستلزمات المدرسية بتخفيضات كبيرة وصلت إلى حد 50% على العديد من المعروضات وفقا لما أعلنته محافظة الجيزة.

ولضمان استمرار بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة تكثيف الرقابة على تلك المعارض وتسكين مفتش تموينى بكل معرض لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وإنخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين فى حاله عدم الإلتزام بالأسعار المعلنة .
بعد افتتاحها لمدة
ويشارك في معارض "عودة المدارس" التي تنظمها محافظة الجيزة لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد، نحو 64 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس حيث تضم المعارض ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن باقي الأسواق .
بعد افتتاحها لمدة شهر كامل.. هل تنجح معارض عودة المدارس في الحد من جشع التجار بالجيزة
بعد افتتاحها لمدة شهر كامل.. هل تنجح معارض عودة المدارس في الحد من جشع التجار بالجيزة
بعد افتتاحها لمدة شهر كامل.. هل تنجح معارض عودة المدارس في الحد من جشع التجار بالجيزة
بعد افتتاحها لمدة شهر كامل.. هل تنجح معارض عودة المدارس في الحد من جشع التجار بالجيزة
بعد افتتاحها لمدة شهر كامل.. هل تنجح معارض عودة المدارس في الحد من جشع التجار بالجيزة
بعد افتتاحها لمدة شهر كامل.. هل تنجح معارض عودة المدارس في الحد من جشع التجار بالجيزة
بعد افتتاحها لمدة شهر كامل.. هل تنجح معارض عودة المدارس في الحد من جشع التجار بالجيزة

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