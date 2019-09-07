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اتحاد الجالية المصرية بإيطاليا: دورنا خدمي ولا نتلقى تمويلا من أحد.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:52 م
المهندس مجدي فلتس
المهندس مجدي فلتس
ندى فتح الله
قال المهندس مجدي فلتس، رئيس اتحاد الجالية المصرية بإيطاليا، إن الاتحاد المصري كان الأول في أوروبا الذي يضم كافة أطياف الجالية المصرية.

وتابع مجدي فلتس خلال لقائه ببرنامج "60 دقيقة لايف" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" والذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي، اليوم السبت، أن الاتحاد دوره خدمي فقط وغير ربحي، ولا يتلقى تمويل من أي جهة.

وأشار فلتس إلى أنه ضمن أهم الخدمات التي قدموها للمصريين، إقامة مدرسة، وتقديم خدمات توعية للمشاركة ومعرفة القانون الإيطالي.

وأردف مجدي فلتس أن هناك الكثير من الجالية المصرية في إيطاليا ساهمت بأموالها خلال إقامة قناة السويس وإقامة المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة الأولى للإصلاح الاقتصادي.

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