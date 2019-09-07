كوكتيل إجرام.. حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة للتشاجر

قررت نيابة الزاوية الحمراء، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري، في اتهامهم بحيازة أسلحة نارية بغرض استخدامها فى التشاجر .



بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، حيث عثر بحوزته على (فرد خرطوش- مطواه قرن غزال ".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.