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مرأة

كت وفوق الركبة.. شاهد سارة الشامي فى أحدث إطلالتها

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
شاركت الفنانة سارة الشامى، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة ساحرة وبسيطة.

ظهرت فيها الفنانة سارة الشامي، بفستان كت فوق حدود الركبة، واتسم التصميم بالبساطة بصيحة مواكبة للموضة، إضافة إلى أن أحد متابعيها علقت قائلة" ضحكتك لوحدها عاوزة قلب تاني عشان يحبها".

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت الشامي، على شعر منسدل على ظهرها، ولم تتكلف فى إرتداء الإكسسورات، ولم تضع المكياج و اعتمدت على جمالها الطبيعي.

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