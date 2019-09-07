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حوادث

برشام الموت..المشدد 5 سنوات لعامل لاتجاره في العقاقير المخدرة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:21 م
المشدد 5 سنوات لعامل
المشدد 5 سنوات لعامل
محمد العيسوي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملا بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، فى روض الفرج .

وكانت وجهة النيابة العامة للمتهم ح.م عامل، تهمة حيازة ، وإحراز الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها ،بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية تفاصيل الواقعة، كانت بتلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا بقيام المتهم، بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبالبحث والتحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، والتوصل له وتم ضبطه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على أقراص الترامادول، ومخدر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، واعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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