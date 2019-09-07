وزير سوداني جديد يصيب السعوديين في أمريكا بمفاجأة غير متوقعة

أصاب التشكيل الوزاري الجديد في السودان الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة بشيء من المفاجأة، استرعى انتباههم وجذب تركيزهم، لاسيما عندما سمعوا اسم الوزير نصر الدين عبدالباري، والذي تم اختياره حديثا ليتولى منصب وزير العدل في حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.



وكان المجلس السيادي في السودان قد اعتمد تعيين 20 وزيرا و6 وزراء دولة وفقا لرئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك، نهاية الاسبوع الماضي، في اول حكومة جديدة منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل الماضي.



ووفقا لصحيفة عكاظ، والتي أفادت بأن إعلان اسم وزير العدل ضمن قائمة أسماء الوزراء السودانيين، لفت انتباه الطلاب والمبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية واتضح ذلك عبر تويتر، حيث أشاد السعوديين بخبرات الوزير السوداني الجديد والذي كان يشغل منصب مستشارا قانونيا للمبتعثين بإدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأبرزت الصحيفة السعودية المناصب التي تولاها عبدالباري على مستوى القانون الدولي، والقانون الدستوري، وقوانين وسياسات الهجرة والمواطنة، وعمله الاكاديمي، محاضرا في جامعة الخرطوم، وباحثا في عدد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة، كزمالته في كلية القانون بجامعة هارفارد، ومستشارا قانونيا لعدد من المنظمات والمبادرات.



