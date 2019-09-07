63 محضرًا في حملات تموينية ببورسعيد وإحباط بيع 700 كجم دقيق مدعم بالسوق السوداء

كثفت مديرية

التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد برئاسة ناصر ثابت

جهودها فى إطار جهود الرقابة لضبط الأسواق

ووصول الدعم لمستحقيه، خصوصا بعد أن اصبحت



ونجحت المديرية خلال الاسبوع المنقضى في تحرير (30) محضرعدم إعلان عن اسعارو(22) محضر شهادة صحية واخران محضر إنتهاء صلاحيةو 4 محضر سلع مجهولة المصدرو 3محضر إستيلاء على دقيق تموينى ومحضرعدم تمكين حملة من أداء عملها بالاضافة الى محضر عدم إعلان اسعار غاز بوتاجاز



وتشهد بورسعيد تنسيق امنى تنفيذى متكامل فى نطاق الرقابة التموينية ونجحت الحملات التموينية المشتركة برئاسة المقدم حسام صقر فى تحرير محضر رقم 581 جنح الزهور 2019 لضبط محل نطاق حى الزهور لحيازته وعرض للبيع جبنه رومى بوزن 45 كجم منتهى الصلاحية طبقًا لتاريخ الأنتاج وفترة الصلاحية المدون عليها مخالفًا بذلك قانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس



كما تحرر محضر رقم 582 جنح الزهور بعد ضبط محل نطاق حى الزهور لحيازته خلطات بشاميل تقدر ب 800 كيس منتهية الصلاحية طبقًا للتواريخ المدونه على العبوه مخالفًا بذلك للقانون 281 لسنة 1994.



وتحرر محضر رقم 2880 جنح العرب لضبط 7 شكائر دقيق بلدى تموينى مدعم إستخراج 82% زنه الشيكارة 50كجم مخالفًا بذلك قانون 108 لسنة 1980، بالاضافة الى تحرير محضر رقم 444 جنح أ.د.ط المناخ 2019 وذلك للإستيلاء وتجميع حصه من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% تقدر ب 6 جوال دقيق بلدى زنه الشيكارة 50 كجم ولايصرف إلا للمخابز البلدية التموينية المرخص لها من قبل المديرية مخالفًا بذلك القانون 108 لسنة 1980وتم تسليم المضبوطات إلى مطحن شرق الدلتا .



ونجحت الحملات فى ضبط كمية تقدر ب (650 كيلو جرام) من الدقيق المدعم بأحد المخابز الطباقى كان قد إستولى عليها صاحب المخبز بدون وجه حق وقد تحرر المحضر وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كما تمكنت الحملات من ضبط 500 كجم أرز مجهول المصدر تم التحفظ على المضبوطات واخطار النيابة العامة للتحقيق.



و تحفظ رجال الرقابة على كميات كبيرة من مادة الصابون السائل تقدر ب 300 كجم مجهولة المصدر ولم يستدل لها على أى بيانات وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.



كما تمكن رجال الرقابة من ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر تقدر ب140 قاروصة بأحد المخازن دائرة حى الزهور بمنطقة خالد بن الوليد تم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

محافظة بورسعيد محط انظار وسائل الاعلام في الأونة الأخيرة نظرا لما تشهده من تجارب تسعى الدولة لتطبيقها في بورسعيد.