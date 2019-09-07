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بـ وجه القطة..دنيا سميرغانم بإطلالة بريئة..والجمهور: كيوت

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:24 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
رنا عصمت
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات: "إنستجرام"، برفقة صديقتها.

وتألقت الفنانة دنيا سمير غانم، بإطلالة بريئة وبسيطة مضحكة مستخدمة الأشكال الكرتونية حيث اختارت وجه القطة مع صديقها وظهرت دنيا مرتدية بلوزة حرير باللون الفوشيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفها.

ونالت الفنانة دنيا سمير غانم بعض التعليقات الإيجابية من متابعيها وجمهورها، قائلين:"كيوت..جميلة اوى..احلى قطة".

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