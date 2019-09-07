غدا.. انطلاق ماراثون اجتماعات مجلس الجامعة العربية.. القضية الفلسطينية في مقدمة المناقشات.. والتضامن مع لبنان وتطورات أوضاع سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب من أولويات الأجندة

- غدًا.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ ١٥٢ لمجلس الجامعة العربية

- الاجتماع يناقش التدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للدول العربية - القضية الفلسطينية فى مقدمة مناقشات مجلس الجامعة العربية - مجلس الجامعة يبحث تطوير المنظومة العربية لمكافحة الاٍرهاب





تستضيف الجامعة العربية غدًا، أعمال الدورة العادية الـ ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الثلاثاء المقبل برئاسة العراق خلفا للصومال.





ويبحث الاجتماع عددًا من البنود، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن متابعة تطورات (الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، الاسرى، اللاجئون، الاونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة١٠٢، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (١٥١-١٥٢)، وموضوع اخر حول الامن المائي العربي وسرقة أسرائيل للمياه في الاراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.









التضامن مع لبنان

كما يناقش الاجتماع التضامن مع الجمهورية اللبنانية ، وتطورات الأوضاع في سوريا، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وتطورات الأوضاع في اليمن، واحتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.





ويبحث الاجتماع أيضًا اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية،ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان،ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية،ودعم جمهورية القمر المتحدة،والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.









التدخلات الإيرانية

ويناقش الاجتماع أيضا التدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وامن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي:إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.





كما يستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين(١٥١-١٥٢)،والتقرير نص السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة تونس٢٠١٩،وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية ١٥٣ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.





كما يبحث الاجتماع بندًا حول العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية ويتضمن هذا البند العلاقات العربية الأفريقية التي تتناول مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، والعلاقات العربية الأوروبية وتتضمن الحوار العربي الاوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية، والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية، وتعزيز التعاون مع دول اسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان، والعلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات العربية مع جمهورية الهند، والعلاقات العربية اليابانية، والعلاقات العربية مع مجموعة دول جزر البسيفيك، والعلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية، والترشيحات لمناصب الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية اخرى.





كما يناقش الاجتماع بندا حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص،وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية وإساءاتها للدول العربية.





- الإرهاب الدولى

كما يناقش الاجتماع بندًا حول الاٍرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الاٍرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الاٍرهاب.





كما يستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج، وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون القانونية في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من ٢٦الى ٢٨ أغسطس.





وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية ٤٦ التي عقدت خلال الفترة من ٣٠ يوليو إلى ١ اغسطس الماضي ووضع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).



