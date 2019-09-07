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رياضة

كأس العالم لناشئات الكرة الطائرة.. كندا تهزم المكسيك 3-2

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:41 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
نجح المنتخب الكندي لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، في قلب تأخره أمام نظيره المكسيكي بشوطين للاشئ للفوز بنتيجة 3 - 2، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة العالم والمقامة بمصر خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "15 - 25، 22 - 25، 25 - 18، 25 - 18، 15 - 11".

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب الكندي غدًا مع نظيره الإيطالي، فيما يحصل المنتخب المكسيكي على راحة من اللعب.

وتضم المجموعة الثانية إلى جوار "المكسيك وكندا" كلًا من "أمريكا وإيطاليا وكوريا الجنوبية".

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