ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بها أكثر من 300 شخص.. العثور على أكبر مقبرة جماعية لمجزرة ارتكبها المغول

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:30 م
مقبرة جماعية
مقبرة جماعية
أماني إبراهيم
أعلنت صحيفة "صن" البريطانية عن اكتشاف مقبرة جماعية مملوءة بجثث لجنود ومدنيين ذبحهم الغزاة المغول في روسيا، ووصل عدد المقابر الجماعية المتجاورة التي تم اكتشافها إلى 9 حفر، ودفن بها عددا ضخما من الضحايا أكثر من 300 شخص.

ووفقا لصحيفة صن البريطانية فإن إحدى حفر الدفن التي يبلغ عمرها 780 عامًا تضم 15 ضحية، وربط الخبراء الموقع في مدينة يارسلافل الروسية بالغزو المغولي الذي حدث في أوروبا في القرن الثالث عشر، وأوضح تحليل الجثث أن منهم جدة وأم وحفيد من نفس الأسرة.

وقالت آسيا إنجوفاتوفا، من معهد الآثار في جامعة رأس الخيمة: لقد أظهر تحليل الحمض النووي أن هناك بقايا لأقارب من ثلاثة أجيال، وتشير البيانات الأنثروبولوجية إلى أنها كانت جدة تبلغ من العمر 55 عامًا أو أكبر، وابنتها تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 عامًا وحفيدها شاب يبلغ من العمر 20 عامًا تقريبًا، وتم دفنهم في مقبرة جماعية.

وغزا الجيش المغولي مدينة ياروسلافل في عام 1238 بقيادة باتو خان، حفيد الأمير جنكيز خان، وثبت اختبار الحمض النووي الجديد أن المغول قد ذبحوا عائلات بأكملها خلال حملتهم المتعطشة للدماء في جميع أنحاء وسط وشرق أوروبا.
بها أكثر من 300 شخص.. العثور على أكبر مقبرة جماعية لمجزرة ارتكبها المغول
بها أكثر من 300 شخص.. العثور على أكبر مقبرة جماعية لمجزرة ارتكبها المغول
بها أكثر من 300 شخص.. العثور على أكبر مقبرة جماعية لمجزرة ارتكبها المغول
بها أكثر من 300 شخص.. العثور على أكبر مقبرة جماعية لمجزرة ارتكبها المغول
بها أكثر من 300 شخص.. العثور على أكبر مقبرة جماعية لمجزرة ارتكبها المغول
بها أكثر من 300 شخص.. العثور على أكبر مقبرة جماعية لمجزرة ارتكبها المغول
بها أكثر من 300 شخص.. العثور على أكبر مقبرة جماعية لمجزرة ارتكبها المغول

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشاف جريمة جديدة لـ هولاكو حفيد جنكيز خان.. أهلك مئات الأطفال والنساء..صور

ترشيحاتنا

قبل الدراسة .. 10 افكار لإطلالة عملية وأنيقة بـ الجامعة

لاعب الأهلي السابق يكشف عن خلافات وقعت فى عهد مانويل جوزيه .. فيديو

بالأوف شولدر وبشرة برونزية.. شيرى عادل تستعرض أناقتها على أحد الشواطئ

القبض على أبوين بلا قلب.. قتلا طفلتهما الرضيعة بعد شهرين من ولادتها

حقيقة انقلاب سيارة حكيم

من غير بنطلون.. هند صبرى وكانديس بنفس الإطلالة.. مين أحلى؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الدراسة .. 10 افكار لإطلالة عملية وأنيقة بـ الجامعة

حافية القدمين .. ياسمين رئيس بإطلالة بسيطة على الأريكة

بـ وجه القطة..دنيا سميرغانم بإطلالة بريئة..والجمهور: كيوت