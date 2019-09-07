بها أكثر من 300 شخص.. العثور على أكبر مقبرة جماعية لمجزرة ارتكبها المغول

أعلنت صحيفة "صن" البريطانية عن اكتشاف مقبرة جماعية مملوءة بجثث لجنود ومدنيين ذبحهم الغزاة المغول في روسيا، ووصل عدد المقابر الجماعية المتجاورة التي تم اكتشافها إلى 9 حفر، ودفن بها عددا ضخما من الضحايا أكثر من 300 شخص.



ووفقا لصحيفة صن البريطانية فإن إحدى حفر الدفن التي يبلغ عمرها 780 عامًا تضم 15 ضحية، وربط الخبراء الموقع في مدينة يارسلافل الروسية بالغزو المغولي الذي حدث في أوروبا في القرن الثالث عشر، وأوضح تحليل الجثث أن منهم جدة وأم وحفيد من نفس الأسرة.



وقالت آسيا إنجوفاتوفا، من معهد الآثار في جامعة رأس الخيمة: لقد أظهر تحليل الحمض النووي أن هناك بقايا لأقارب من ثلاثة أجيال، وتشير البيانات الأنثروبولوجية إلى أنها كانت جدة تبلغ من العمر 55 عامًا أو أكبر، وابنتها تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 عامًا وحفيدها شاب يبلغ من العمر 20 عامًا تقريبًا، وتم دفنهم في مقبرة جماعية.



وغزا الجيش المغولي مدينة ياروسلافل في عام 1238 بقيادة باتو خان، حفيد الأمير جنكيز خان، وثبت اختبار الحمض النووي الجديد أن المغول قد ذبحوا عائلات بأكملها خلال حملتهم المتعطشة للدماء في جميع أنحاء وسط وشرق أوروبا.