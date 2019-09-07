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رياضة

جنابري يحقق رقما قياسيا فريدا مع منتخب ألمانيا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:14 م
جنابري
جنابري
القسم الرياضي
يعيش الدولي الألماني سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ الألماني أزهى فترات حياته في لعبة كرة القدم ، حيث يقدم الكثير من المجهود سواء مع ناديه أو المنتخب.

وخاض اللاعب الألماني 9 مباريات مع منتخبه في عام 2019، استطاع تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين ، وهو رقم تاريخي للاعب فى عمر جنابري البالغ من العمر 24 عاما.

يذكر أن جنابري شارك أمس مع منتخب بلاده أمام منتخب هولندا وسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده على نظيره الهولندي وانتهت المباراة بخسارة منتخبه بنتيجة 4-2 في تصفيات يورو 2020.

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