قبل انطلاق العام الدراسي .. احذري شراء هذه الأدوات المدرسية لأبنائك

مع قرب انطلاق العام الدراسي، حذرت نائبة برلمانية من بعض الأدوات المدرسية؛ لاحتوائها على مواد كيميائية عالية للغاية، مما يتسبب في بعض الأضرار على أطفال المدارس.



وحذرت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، من استخدام أقلام رصاص صينية تزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي، تسبب أمراض خطيرة على صحة التلاميذ كالتخلف العقلي وتؤثر على الجهاز العصبي.



وقالت النائبة، في بيان صحفي لها اليوم السبت،: "مع بداية العام الدراسي ينشغل الآباء بضرورة توفير حاجات أبنائهم من الأدوات المدرسية ومستلزمات المقلمة: "أقلام الرصاص والحبر والممحاة وجميع الأدوات المكتبية".



واستطردت النائبة منى الشبراوي:" كل هم الأسر اقتناء بضاعة قليل الثمن وتلبي حاجة الطفل في المدرسة، غافلين في أحيان عدة عن جودة ما يقتنونه ومكوناته إن كانت فيها خطورة على أطفالهم أم لا".



وأكدت على، أن" هناك أقلام رصاص وممحاة داخل السوق بها سم قاتل وخطر داهم على أطفالنا وتصيبهم بأمراض التخلف العقلي والبلادة وتشنجات عصبية وأمراض الدم".



ولفتت إلى أن "التكوين الداخلي لأقلام الرصاص يحتوي على مواد من الكربون والجرافيت، الذي يحتوي على مواد كيميائية ثقيلة مثل التيتانيوم وأكسيد الحديد والمغنسيوم والزرنيخ، والتي تسبب الأضرار الصحية للتلاميذ".



وتشير إلى أن "مكمن الخطورة يتمثل في أن هناك عادة لدى التلاميذ لاسيما الصغار منهم، وهي عض أو خربشة بعض الأدوات، الأمر الذي يتحتدم على الأسر أخذ الحيطة والحذر".