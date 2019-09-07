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استشارى علاقات أسرية: التمييز بين الأبناء في المعاملة قد يؤدي إلى القتل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:46 م
التفرقة بين الابناء
التفرقة بين الابناء
قسم التوك شو
حذر الدكتور محمد هاني استشارى العلاقات الأسرية، الأسر المصرية من التفرقة والتمييز بين الأبناء داخل الأسرة، مؤكدا أن التفرقة من أهم الموضوعات التي يجب التحدث عنها، بسبب التفاوت في القدرات لدى الأطفال، كما أن كل التصرفات التي تصدر من الأطفال تكون لا إرادية.

وأضاف محمد هاني خلال لقائه في "برنامج 8 الصبح" المذاع على قناة "دي أم سى" أن كل طفل لديه ظروف فردية تميز كل طفل عن الآخر، مشيرا إلى أن الطفل صاحب القدرات المحدودة وصاحب المستوى الضعيف ليس لديه اختيار في هذا الأمر.

وأوضح استشاري العلاقات الأسرية، أن الأسرة يحدث لديها نوع من التميز بالتعامل مع الأطفال بطرق سلوكية غير صحيحة لأنهم يميزون الطفل المتميز عن الطفل ذي القدرات المحدودة بعدم مراعاة مشاعره مما يدفعه لخلق صراعات وخلافات بينه وبين أخيه وذلك بسبب عدم المساواة بينه وبين اخوه والتفرقة بينهم.

وأشار استشارى العلاقات الأسرية إلى أنه يمكن للطفل ان يصل الي مرحلة القتل بسبب تتميز الآباء أطفالهم عن بعضهم البعض، لافتا إلى أن بعض الأسر تتعامل بأسلوب خاطئ في تربية الأبناء من خلال الانتقادات السلبية والمقارنة بين الأشقاء.

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