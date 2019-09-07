رئيس الوزراء يجتمع بنواب محافظة المنيا





وكان رئيس الوزراء قد تفقد أعمال تنفيذ محور سمالوط؛ حيث يربط المحور الجديد طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى مرورًا بنهر النيل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويبلغ عرض المحور 21 مترا ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كل منها 3.75 متر.





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة المنيا ،إجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة للاستماع لمطالبهم ومشاكل المحافظة.