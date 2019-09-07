سنة أولى كأس مصر.. بيراميدز على موعد مع المجد أمام الزمالك لحسم اللقب

لا صوت يعلو في الكرة المصرية فوق صوت مباراة نهائي كأس مصر، التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز مساء غدا، الأحد المقبل، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وفاز نادي بيراميدز على فريق الأهلى بدور 16 من البطولة بنتيجة 1-0 ومن بعدها حقق الفوز على فريق حرس الحدود بنتيجة 2-0 ، حتى بلوغه نهائي البطولة.





وتعد أول مقابلة تنافسية للثنائي على كأس مصر، حيث إنها المرة الأولى التي يصل بها فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر،حتى بمسماه القديم "الأسيوطي" لم يستطع العبور للدور النهائي من هذه البطولة.



