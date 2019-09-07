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حوادث

لاتجاره فى المخدرات.. المشدد 15 سنة لعاطل السلام

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:42 م
المشدد 15 سنة لعاطل
المشدد 15 سنة لعاطل
محمد العيسوي
عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم عاطلا بالسجن المشدد 15 سنوات، لاتهامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة السلام.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت قيام المتهم " ف.أ " 35 سنة عاطل ومسجل خطر، باتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم السلام، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 500 تذكرة من مخدر الهيروين، و 600 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 3000 جنيه، وسلاح أبيض.

فيما تبين من تحقيقات النيابة، أن المتهم مدمن مخدر الهيروين، وأنه قرر الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد توفير متطلباته من الهيروين، بالإضافة إلى اتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.

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