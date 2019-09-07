ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس مجمع اللغة العربية يوجه 4 رسائل للأمة الإسلامية تزامنا مع الهجرة ..فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:33 م
الدكتور حسن الشافعي
الدكتور حسن الشافعي
القسم الديني 2
قال الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع اللغة العربية، إن وحي الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجعله يهمل التخطيط للهجرة، والتمويه على أعداء الله الكافرين باتخاذ الطريق الجنوبي لمكة وليس الشمالي المعهود السير من خلاله وتحوله بعد ذلك إلى الشمال في طريق غير الطريق المعتاد .

وأوضح الشافعي في فيديو بثته الصفحة الرسمية للجامع الأزهرعلى موقع فيسبوك، أن اتخاذ النبي في رحلته دليلًا يعرف الأرض والطُرق ويخلص لمهنته مع أنه لم يكن مسلمًا وقتها وهو عبدالله بن أريقط إشارة إلى إمكانية الاستعانة بغير المسلم ما دام أكثر خبرة من غيره.

ولفت إلى أن أمر النبي لعلي بن أبي طالب بأن ينام مكانه في بيته وأن يموه على القوم أن البيت ما زال مسكونًا وأن صاحبه لازال نائم فيه يبين دور الشباب في مثل هذه الاحداث العظيمة، لافتًا إلى أنه موقف لايدل فقط على شجاعة «علي» وإنما يدل أيضًا على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره برد الأمانات التي عنده إلى أهلها.

وألمح رئيس مجمع اللغة العربية إلى أن قريش رغم أنهم لم يؤمنوا بمحمد بن عبدالله نبيًا؛ إلا أنهم يثقون به ويأتمنونه على ما في أيديهم ويلقبونه بـ«الصادق الامين»، وهذا دليل على فضل النبي-صلى الله عليه وسلم- إذ الفضل -كما يقولون- ما شهدت به الأعداء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهجرة في مساجد القليوبية.. علماء الأزهر والأوقاف: الإمام العادل في مكانة عالية يوم القيامة.. كانت تحقيقًا لوحدة الصف.. ومفهومها تغير بعد فتح مكة

العلماء يرصدون أهم دروس وعبر الهجرة النبوية.. ويؤكدون: حولت المجتمع الفاضل إلى واقع معايش.. وإيثار رسول الله الكافرين على نفسه أبرزها.. والمروءة وحدها منعت المشركين من اقتحام بيت النبي لقتله

ترشيحاتنا

من غير بنطلون.. هند صبرى وكانديس بنفس الإطلالة.. مين أحلى؟

لاعب الأهلي السابق يكشف عن خلافات وقعت فى عهد مانويل جوزيه .. فيديو

حكمت المحكمة.. التفاصيل الكاملة في قضية اقتحام الحدود الشرقية

عقابة عنده ربه.. قاضي اقتحام الحدود: محمد مرسي كان يستاهل العقاب ولكن توفى.. شاهد

صحفي إنجليزي يفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الدراسة .. 10 افكار لإطلالة عملية وأنيقة بـ الجامعة

حافية القدمين .. ياسمين رئيس بإطلالة بسيطة على الأريكة

بـ وجه القطة..دنيا سميرغانم بإطلالة بريئة..والجمهور: كيوت