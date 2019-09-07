رئيس مجمع اللغة العربية يوجه 4 رسائل للأمة الإسلامية تزامنا مع الهجرة ..فيديو

قال الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع اللغة العربية، إن وحي الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجعله يهمل التخطيط للهجرة، والتمويه على أعداء الله الكافرين باتخاذ الطريق الجنوبي لمكة وليس الشمالي المعهود السير من خلاله وتحوله بعد ذلك إلى الشمال في طريق غير الطريق المعتاد .



وأوضح الشافعي في فيديو بثته الصفحة الرسمية للجامع الأزهرعلى موقع فيسبوك، أن اتخاذ النبي في رحلته دليلًا يعرف الأرض والطُرق ويخلص لمهنته مع أنه لم يكن مسلمًا وقتها وهو عبدالله بن أريقط إشارة إلى إمكانية الاستعانة بغير المسلم ما دام أكثر خبرة من غيره.



ولفت إلى أن أمر النبي لعلي بن أبي طالب بأن ينام مكانه في بيته وأن يموه على القوم أن البيت ما زال مسكونًا وأن صاحبه لازال نائم فيه يبين دور الشباب في مثل هذه الاحداث العظيمة، لافتًا إلى أنه موقف لايدل فقط على شجاعة «علي» وإنما يدل أيضًا على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره برد الأمانات التي عنده إلى أهلها.



وألمح رئيس مجمع اللغة العربية إلى أن قريش رغم أنهم لم يؤمنوا بمحمد بن عبدالله نبيًا؛ إلا أنهم يثقون به ويأتمنونه على ما في أيديهم ويلقبونه بـ«الصادق الامين»، وهذا دليل على فضل النبي-صلى الله عليه وسلم- إذ الفضل -كما يقولون- ما شهدت به الأعداء.