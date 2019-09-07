معرض مستقبل وطن لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة يغزو المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات حيث أقامت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة عدة معارض لبيع الحقائب والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق (البساتين - التبين - الزيتون - عين شمس - المرج) تفعيلا لمبادرة " كلنا معاك " كما فاتتح أمين الحزب بمحافظة الجيزة عدة منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمناطق ( المنيب -6 اكتوبر - ناهیا ) في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.





افتتحت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ب (منطقة ابو يوسف الدخيلة - شارع البرج القديم بمدينة برج العرب) .. فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المراة في الحياة السياسية والحزبية بمقر معهد التدريب و الصحة الإنجابية بمنطقة بولكلي بحي الرمل وأقام أمين الحزب بمحافظة الغربية بإقامة عدة منافذ البيع السلع التموينية و اللحوم و الدواجن ب (منطقة العجيزي بمدينة طنطا - المستعمرة بمدينة المحلة).



وقامت أمانة الحزب بمحافظة دمياط بإفتتاح عدة معارض لبيع الحقائب والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمدينتي ( السرو ، فارسكور ) وإضطلع أمين الحزب بمحافظة جنوب سيناء إقامة معارض للمستلزمات والادوات المدرسية بأسعار مخفضة بمدينتي (ابو زنيمة - الطور) ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم معرض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بقرية العزب بمركز الفيوم بحضور بعض قيادات الحزب .



واقام أمين الحزب بمحافظة بني سويف معرض للادوات المدرسية بأسعار مخفضة بمنطقة جمال عبدالناصر بمركز ناصر و إضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بإفتتاح منفذ لبيع اللحوم والخضروات والسلع التموينية بأسعار مخفضة بقرية صفانية مركز العدوة وافتتح أمين الحزب بمحافظة أسيوط بافتتاح عدة معارض بيع مستلزمات دراسية وحقائب مدرسية بأسعار مخفضة بمراكز (صدفا - أبوتيج - ساحل سليم).



وقامت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد بتنظيم ندوة تثقيفية حول توعية الكوادر الشبابية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بمقر مركز شباب.



