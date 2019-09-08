برلماني يطالب شركات التأمين بالتدخل لإنقاذ الشباب من تعثر سداد القروض

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعثر بعض الشباب في سداد القروض البنكية يرجع إلى عدم وجود آلية حقيقية تضمن نجاح المشروعات الصغيرة، أو تغطي النافق منها، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على شركات تأمين تتكفل بهذه المشروعات الصغيرة، وهذه الشركات تسمي بشركات ضمان مخاطر الإئتمان.



وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه تقدم بهذا المقترح، وسيعيد تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد الخامس للبرلمان، حتى نعوض النسبة الضائعة من القروض، وبالتالي لا يواجه الشاب عقبات التعثر والسجن، في حالة فشل مشروعه الصغير وضياع أحلامه المعتمدة علي هذا القرض.



وأكمل النائب بأن نسبة فشل المشروعات الصغير نسبة ضئيلة، في حدود 5 في المائة، وبالتالي يمكن تعويضها بسهولة في حالة تبني فكرة شركات ضمان مخاطر الإئتمان، والتي تغطي بالقسط التأميني أي تعثر يمكن أن يواجه الشاب الصغير، فيتم تدارك هذه المشكلة دون إنتظار تفاقمها.



وكان النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، قد انتهى من إعداد مشروع قانون بشأن إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين في سداد أصل القروض، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم حال تعرضهم للحبس، لافتًا إلى أنه سيتم تقديمه خلال دور الانعقاد الخامس، الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.