اتحاد الكرة ملتزمون بتطبيق كل قرارات الموسم الماضي.. تفاصيل

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم مراعاته كل جوانب الأقسام الأدنى من الدوري المصري مشيرا إلى مراعاة تنظيم الدوري من دورين وصعود الاول مباشرة الى المستوى الأعلى دون تصفيات.



وأضاف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في تصريحات له أنه تم تلاشي كل اخطاء الصعود والهبوط والالتزام بإلغاء قرار دوري المحترفين بدوري الممتاز بـ٢٤ فريقا بناء على رأي الجمعية العمومية.



وأكمل : ملتزمون بالنظام الذي انتهي عليه الموسم الماضي وملتزمين بوجود ١٨ فريق في القسم الاول و١٢ فريق في ثلاث مجموعات مع صعود ٣ وهبوط مثلهم الي القسم الثالث من كل مجموعة .



واوضح أن القسم الثالث مجموعات الصعيد ١٢ فريق مجموعة الجيزة ١٤ فريق والقاهرة ١٥ والدقهلية ١٥ والشرقية ١٤ والاسكندرية ١٥ وشمال سيناء ٧ فرق ومطروح ٩ فرق اما القسم الرابع فيضم ٣٢٥ ناديا مقسمين علي ٢٤ مجموعة ويصعد الاول مباشرة عن كل مجموعة



واختتم : مجموعتي شمال سيناء ومطروح مكونه من ٩ فرق ويصعد الأول والثاني بنظام دورة من دور واحد علي ارض محايدة ويصعد الاول للقسم الثالث.