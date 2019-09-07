1.9 مليار طن.. البيطريين تفجر مفاجأة عن قرار وقف استيراد الدواجن

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة الادوية والشركات، انه لابد من تفعيل قانون رقم 1373 لسنة 2014 بوجود الإشراف البيطري على المزارع، وتخصيص طبيب بيطري لكل مزرعة.



وأكد العبد، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن قرار وقف استيراد الدواجن ومشتقاتها خطوة ايجابية تأخر تنفيذها، مضيفا أنه يوجد اكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلي للدواجن بنسبة 74% حيث يصل الانتاج إلى حوالي 1.9 مليار طن.



وأوضح عضو المجلس، أنه يوجد منتجون محليون قادرون على سد احتياجات السوق ويحتاجون إعطاءهم فرصة لتوفير احتياجات السوق، مضيفا أن الاستيراد يؤثر بشكل كبير على الصناعة المحلية ويصيبها بالركود.



وأعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، أنه في ظل التدني في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.