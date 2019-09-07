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أخبار العالم

بينهم 8 عرب.. السلطات الإيطالية تعتقل 10 أشخاص في تمويل الإرهاب

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:40 م
الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن السلطات الإيطالية ألقت القبض اليوم على 10 أشخاص، بينهم إمام مسجد، بتهمة تمويل الإرهاب.

وجاء في بيان صدر عن "الحرس المالي"، وهو عبارة عن قوة عسكرية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، أن المعتقلين هم 8 أشخاص من أصول تونسية وشخصان يحملان الجنسية الإيطالية. وأضاف أن من بين المعتقلين إمام أحد المساجد في إقليم أبروتسو شرق العاصمة روما.

وأشار البيان إلى أن المتهمين كانوا يجرون معاملات زائفة عبر عدد من شركاتهم، من أجل سحب مبالغ مالية كبيرة، بما في ذلك عن طريق التهرب من الضرائب.

وتابع "الحرس المالي" أن المتهمين خصصوا هذه المبالغ لتمويل نشاطات تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وكذلك نشاطات عدد من أئمة المساجد الذين كان أحدهم أدين في إيطاليا سابقا بتهمة الانخراط في أنشطة إرهابية.

وأورد أن المتهمين استخدموا ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا كمحطات "ترانزيت" للتدفقات المالية الموجهة إلى كل من تركيا وسوريا.

وذكر البيان أيضا أن أجهزة الأمن صادرت أصولا مصرفية وممتلكات تابعة للمعتقلين تتجاوز قيمتها 1.1 مليون يورو.

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