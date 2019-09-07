بحضور أضخم بعثة مشترين.. انطلاق معرض صحارى الدولى 9 سبتمبر

أكد الإعلامى محمد غانم أن شركة " إنفورما مصر" العالمية لتنظيم المعارض، سوف تطلق الدورة 32 من معرض صحاري الزراعى ، فى 9 سبتمبر ولمدة 4 أيام حتى بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في ثلاث صالات عرض رئيسية ويحتوى المعرض على اجهزة زراعية حديثة تعرض لأول مرة.





وأوضح غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن انفورما العالمية تنظم 55 معرضا على مستوى العالم ، منها 11 معرضًا بمصر لافتًا الى ان حجم أعمال الشركة بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني .



