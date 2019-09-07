شريف منير لـ محمد رمضان: بلاش تاخد من فيفتي سنت.. وهذه حقيقة الخلاف مع منى زكي

حل الفنان شريف منير، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء DMC" المذاع على قناة " DMC"، وذلك للحديث عن مشواره الفني وكواليس حياته الشخصية.



خلاف مع كريم عبد العزيز ومنى زكي



قال الفنان شريف منير، إنه كان يندهش من تصرفات الفنانة منى زكي، والفنان كريم عبد العزيز معه خلال تصوير فيلم ولاد العم، مؤكدا: "ماحدش كان بيكلمني".



وأضاف منير، أنهم كانوا في عمارة واحدة إلا أنهم كانوا في أدوار بعيدة عن بعض، وكان يتصل بكريم عبد العزيز ولكن "كان بيطنشني"، قائلا: "زعلي منهم ظهر في الفيلم".



وأوضح الفنان شريف منير، أنه اكتشف فيما بعد أن سر ابتعاد كريم عبد العزيز ومنى زكي عنه خلال تصوير فيلم ولاد العم كان بتوجيهات من المخرج شريف عرفة، وذلك لخدمة الدور والعمل الفني.



نقد لاذع لــ محمد رمضان



قال الفنان شريف منير، إن الفنان محمد رمضان تعرض لهجوم وانتقادات شديدة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن محمد رمضان موهوب ولكن لديه بعض الملاحظات خاصة في طريقة التقديم «الشو» الذي ظهر بها في حفلة الساحل .



وأضاف «شريف منير»: شو محمد رمضان أثناء تقديمه في الحفلات فيه الأنا عالية شوية».



وقدم «شريف منير» نصيحة للفنان محمد رمضان: «بلاش ناخد من فيفتي سينت وخلينا في مصر أثناء تقديم الاغاني، محمد رمضان نجم محبوب ولديه شعبية كبيرة ويجب ان يستغلها في اصلاح جيل وينصح الشباب، ولكن والشو اللي بيقدموا عايز يتظبط شويه بمعني انه يبقي ليك بصمه علي جيل كامل.



أحمد مكي



قال الفنان شريف منير، إن الفنان أحمد مكي استطاع توظيف أغاني الراب في حل مشاكل الشباب أبرزها الإدمان ووقفة ناصية زمان، موضحا أنه يمكن استغلال كلمات المهرجنات الي نصائح ومعلومات تفيد الشباب.



وأضاف «شريف منير» أن هوليوود تعرض الأعمال القوية فقط وتترك الضعيفة، رغم ان هناك أفلاما وأغاني تافهة لا تتعدى تكلفتها 3 تعريفة، ولكنهم حريصون على تصدير اغاني القمة.



وأشار إلى أنه لا يعجبه معظم كلمات المهرجانات، ولكننا نحتاج إلى قاموس للكلمات التي يتم اختيارها خاصة في المهرجانات والأغاني الشعبية، بدلا من التافهة.



فرقة نوستالجيا

قال الفنان شريف منير، إنه أقبل على تقديم برنامج تليفزيوني، "أنا وبنتي"، لحبه لتقديم البرامج ومخاطبة الناس والاستماع لتعليقاتهم واقتراحاتهم، إلا أنه يقدم برنامجا مسجلا، قائلا: "برامج الهوا مرعبة".



وأضاف منير، أنه يحب المزيكا، واللعب على آلة الدرامز، مشيرا إلى أنه تجميع فريق موسيقي لم يكن أمرا سهلا، إلا أنه بعد فترة ومعاناة استطاع من تكوين فريق "نوستالجيا".



وأوضح الفنان شريف منير، أن الجمهور أحب حفلة فرقته التي قدمها في الاسكندرية، مشيرا إلى أن الفرقة تعيد توزيع موسيقى السبعينات.

