5 نصائح هامة لقيادة آمنة تجنبا لـ الحوادث على الطريق

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة للقراء لتجنب وقوع حوادث الطرق من خلال تقديم نصائح لقائد السيارة خلال تواجده في الشوارع والطرق الرئيسية.



ويأتي على رأس التحذيرات والنصائح ضرورة القيادة تحت السرعات القانونية، وتجنب السرعات الزائدة كونها القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث.



كذلك تتضمن التحذيرات خطأ الغير، وذلك بالطريقة الوحيدة الآمنة، وهى تهيئة مسافة كافية "منطقة أمان" حول السيارة للتحرك فى نطاقها.



وتحمل النصائح ضرورة عمل استعمال جهاز الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة المركبة أو لإيقافها وتجنب استعمال الفرامل فى الطرق الزلقة.



وتضم النصائح ضرورة تحكم قائد السيارة فى أعصابه أثناء القيادة والذي يعتبر عاملًا أساسيًا للسلامة.



وأخيرا لابد من القيادة باستخدام حزام الأمان، وعدم الانشغال بغير الطريق والتركيز مع عجلة القيادة والطريق.