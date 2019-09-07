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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

300 لاجئ .. تفاصيل حريق أستراليا المتسبب بهذه الكوارث .. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:03 م
حرائق
حرائق
شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز ، مقطع فيديو بعنوان الحرائق في أستراليا تأتي على العديد من المنازل .

أجبرت الحرائق المندلعة منذ ثلاثة أيام في أستراليا مئات الأشخاص على مغادرة منازلهم التي دمر العديد منها، حيث أتت النيران على نحو 17 منزلا في ولاية كوينزلاند، ومايزال 50 حريقا آخر مشتعلا.

تم إجلاء الأهالي من أربعة مواقع من جولد كوست إلى جرانيت بالت، والتحق 300 شخص بمراكز لجوء في ستانتورب وورويتش.

وبحسب السلطات الإسترالية بخصوص الحرائق المندلعة فإن أمر القضاء على الحرائق قد يستغرق أسبوعا مع استمرار هبوب الرياح القوية.

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