البيطريين تفجر مفاجأة حول واقعة كلب الغردقة المشنوق.. تفاصيل مثيرة

وأثار كلب مشنوق من الدور الرابع بإحدى العمارات السكنية شمال منطقة الأحياء بمدينة الغردقة غضب الأهالي، حيث تم تركه لساعات بعد موته.





قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إن التفسير المنطقي لواقعة كلب الغردقة لا تدين أصحابه، مضيفا ان الكلب من سلالة جيدة ويحظى باهتمام كبير ومن المستحيل ان يكون قد قتله أحد.وأكد الحسيني، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان أحد الجيران أفاد بخروج أصحابه فى العاشرة صباحا، وتم ربط الكلب بشرفة الشقة، ومع حركتنه وقيامه باللعب سقط من الشرفة ولسوء حظه لم يلق أحدا لينقذه.واوضح عضو المجلس، أن القوانين تجرم استخدام العنف ضد الحيوانات حتي بالمجازر أثناء الذبح، وخاصة قانون رقم 53 لسنة 1966، وبالاضافة الى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1967.ونشر حساب يحمل اسم سيدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة صادمة يظهر فيها كلب تم ربطه من رقبته في بلكونة إحدى الشقق السكنية بالدور الرابع مشنوقا.وكشفت السيدة التي تسكن أمام العمارة السكنية ان رقم العمارة ١١١ خلفي وان أصحاب الشقة غير موجودين بالشقة من الساعة العاشرة صباح اليوم.وأضاف شهود العيان طبقا لشهاداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ربما انتحر الكلب نتيجة عدم الاهتمام به وتركه مسجونا، مؤكدين ان الكلاب لا تحب الحبس.