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منوعات

بعد وفاة 4 أشخاص وإصابة 450.. امراض الرئة تجتاح امريكا بسبب السجائر الالكترونية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:19 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشف مسؤول الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة ، إن 4 أشخاص مصابين بأمراض الرئة توفوا نتيجة تدخينهم السجائر الإلكترونية، وأنه ربما يصاب اكثر 450 شخصا في 33 ولاية أمريكية بأمراض الرئة نتيجة تدخين السجائر الالكترونية.

وأوضح المسؤول بحسب صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، أنه تم التأكد من وجود 215 حالة مصابة بأمراض الرئة بسبب السجائر الالكترونية، ولكن مراكز التحكم في الأمراض وسعت بشكل كبير من تحقيقها بهذا الشأن.

ووصف علماء من جامعة هارفارد الأمراض التي تجتاح البلاد بأنها "مجموعة مثيرة للقلق من الأمراض الرئوية المرتبطة بالسجائر الالكترونية" ، وذلك في تقرير نشرته مجلة نيوانجلاند الطبية يوم الجمعة.

أكد مسئولو الصحة في إنديانا يوم الجمعة أن شخصًا بالغًا يتجاوز عمره 18 عامًا توفي متأثرًا بـ "إصابة رئوية حادة" مرتبطة بتدخين السجائر ، مما يجعل هذا الشخص ثالث حالة وفاة يشتبه فانها ناتجة عن السجائر الالكترونية.

وأكد مسؤول الصحة مينيسوتا وفاة رابعة في وقت لاحق من يوم الجمعة الماضية.

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